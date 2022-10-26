Резніков сказав, що сповільнює наступ ЗСУ на Херсон
Дощі на півдні трохи сповільнюють наступ ЗСУ в Херсонській області, заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю телеканалу Fox News.
Проте наголосив, що українські захисники поступово звільняють населені пункти.
– Погодні умови, я маю на увазі дощі, трохи нас сповільнили, але ми використовуємо тактику звільнення наших сіл крок за кроком та кілометр за кілометром. І ми продовжимо це робити, – пояснив він.
За його словами, зараз усі мости через Дніпро під вогневим контролем ЗСУ, що ускладнює втечу окупантів з Херсону, водночас залишатися у місті для них теж ризиковано.
Протягом минулої доби, 25 жовтня, на південному фронті російські війська двічі на різних напрямках намагалися прорвати позиції ЗСУ, проте змушені були відступити, до того ж з великими втратами, які наразі уточнюються.