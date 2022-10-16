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Факты / Україна

Нехватка техники и боекомплекта: из-за разрушения Крымского моста оккупанты имеют проблемы с логистикой

Валентина Чорна, редактор ленты
Нехватка техники и боекомплекта: из-за разрушения Крымского моста оккупанты имеют проблемы с логистикой
Фото: СБУ

Разрушение Крымского моста сократило логистические возможности оккупантов на юге Украины на 75%.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного прес-сцентра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк.

Она отметила, что сейчас россияне страдают из-за нехватки оборудования, боекомплекта и военной техники.

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– Очень критическая ситуация у российских захватчиков со снаряжением, снабжением и логистикой, потому что действительно подтягивание резервов происходило оттуда, и почти 75% этих поставок проходило именно через Крымский мост, – сказала она.

По словам Гуменюк, из-за плохой погоды оккупанты остановили даже паромы, а это делает невозможным сообщение в Керченском проливе.

Напомним, что взрыв на Крымском мосту прогремел 8 октября около 06:00. На месте сразу возник пожар, несколько секций моста упало в воду.

В социальных сетях появились видеозаписи момента взрыва на мосту, а также его последствий.

Как ранее заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, для полного восстановления автомобильного полотна на Крымском мосту будет необходимо не менее трех — пяти месяцев.

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