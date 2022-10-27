Октябрь, 27 в 12:04

Из-за погодных условий контрнаступление ВСУ в Луганской области происходит не так быстро, как хотелось бы. Однако украинские военные все равно продвигаются вперед.

Об этом в эфире телемарафона Freeдом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

– Мы уже неоднократно говорили о том, что в Луганской области будет очень тяжело, поскольку у российских оккупантов было время, чтобы подтянуть резервы и все заминировать. Кроме того, погода нам тоже не способствует, ведь несколько дней подряд одни ливни. Но надеемся, что сегодня они закончатся и погода хоть чуть-чуть изменится, чтобы можно было легче продвигаться, — объяснил он.

Сергей Гайдай добавил, что в деоккупированных населенных пунктах продолжают разминировать территории и проводить стабилизационные меры.

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По его словам, разрушения там катастрофические – и жилищный фонд, и административные здания пострадали очень сильно.

Также Гайдай отметил, что из Попасной оккупанты фактически делают крепость, укрепляя оборону на этом участке фронта.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников также сообщал, что дожди на юге немного замедляют контрнаступление ВСУ в Херсонской области.