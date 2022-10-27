Жовтень, 27 в 12:04

Через погодні умови контрнаступ ЗСУ на Луганщині відбувається не так швидко, як хотілося б. Однак українські військові все одно просуваються вперед.

Про це в ефірі телемарафону Freeдом повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Ми вже неодноразово говорили про те, що в Луганській області буде дуже важко, оскільки у російських окупантів був час, щоб підтягнути резерви і все замінувати. Крім того, погода нам теж не сприяє, адже кілька днів поспіль одні зливи. Але сподіваємося, що сьогодні вони закінчаться і погода хоча би трохи зміниться, щоб можна було легше просуватися, – пояснив він.

Сергій Гайдай додав, що у деокупованих населених пунктах продовжують розміновувати території та проводити стабілізаційні заходи.

Зараз дивляться

За його словами, руйнування там катастрофічні – і житловий фонд, і адміністративні будівлі постраждали дуже сильно.

Також Гайдай зауважив, що з Попасної окупанти фактично роблять фортецю, укріплюючи оборону на цій ділянці фронту.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков також повідомляв, що дощі на півдні трохи сповільнюють контрнаступ ЗСУ в Херсонській області.