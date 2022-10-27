Погода не сприяє: Гайдай пояснив, чому просування ЗСУ на Луганщині сповільнилося
Через погодні умови контрнаступ ЗСУ на Луганщині відбувається не так швидко, як хотілося б. Однак українські військові все одно просуваються вперед.
Про це в ефірі телемарафону Freeдом повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
– Ми вже неодноразово говорили про те, що в Луганській області буде дуже важко, оскільки у російських окупантів був час, щоб підтягнути резерви і все замінувати. Крім того, погода нам теж не сприяє, адже кілька днів поспіль одні зливи. Але сподіваємося, що сьогодні вони закінчаться і погода хоча би трохи зміниться, щоб можна було легше просуватися, – пояснив він.
Сергій Гайдай додав, що у деокупованих населених пунктах продовжують розміновувати території та проводити стабілізаційні заходи.
За його словами, руйнування там катастрофічні – і житловий фонд, і адміністративні будівлі постраждали дуже сильно.
Також Гайдай зауважив, що з Попасної окупанти фактично роблять фортецю, укріплюючи оборону на цій ділянці фронту.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков також повідомляв, що дощі на півдні трохи сповільнюють контрнаступ ЗСУ в Херсонській області.