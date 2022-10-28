Жовтень, 27 в 23:59

Російське зло буде переможене, а Україна буде вільною та єдиною.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час звернення за підсумками 27 жовтня.

Президент розповів, що протягом 246-ї доби Росія продовжили свої атаки проти України.

Зараз дивляться

– Ми продовжуємо свій спротив. Агресор продовжує свій терор. Нас знову атакує з неба зграя їхнього вороння. За дві доби випущено понад 30 дронів. Захисники нашого неба не допустили прориву стерв’ятників ворога глиб країни й приземлили 23 Шахеди. Крім того, перетворено на металобрухт керовану авіаційну ракету Х-59, два ударних вертольоти Ка-52 і черговий штурмовик Су-25, – розповів він.

За його словами, за час війни Росія здійснила 4,5 тисячі ракетних ударів і понад 8 тисяч авіанальотів.

– Але ми боремось, будемо збивати більше. Я дякую вартовим нашого неба, – сказав Зеленський.

Український лідер також подякував усім, хто долучився до збору коштів на “ловців” Shahed-136.

– Лише на платформі U24 це 665 тисяч людей із 70 країн світу. Спільними силами ми неодмінно будемо підрізати крила всім металевим потворам, скільки б і звідки б їх не летіло у напрямку України. Ворожі літаки будуть падати. Ворожі вертольоти будуть падати. Шахеди будуть падати. Не впаде тільки український народ! Героїчний народ, який точно ввійде у світову історію. Власне, як і цей день. Він – уже історія, – заявив він.

Його звернення було опубліковано таким чином, щоб на момент наступної фрази настала вже 247-ма доба російсько-української війни і День звільнення України від нацистських окупантів.

– На годиннику вже за північ. На календарі вже 28 жовтня. Щороку в цей день ми відзначаємо звільнення України від нацистських окупантів. Ми віддаємо шану українцям, які боролись і перемогли нацизм у роки Другої світової війни. Сьогодні ми робимо це, тримаючи в руках не квіти, а зброю. Сьогодні зберегти пам’ять про подвиги наших предків означає захистити їхні здобутки. Ми згадуємо вигнання нацистів, наближаючи вигнання рашистів, – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що, раніше здавалося, що зло було остаточно переможене в 1945 році, але через вторгнення Росії через 80 років воно “відроджується з попелу” і “стає на ноги”.

– Як це вийшло? Непомітно. І дуже стрімко. Як одна доба змінює іншу. Вмить. Новий день і нове зло настають умить. У ту саму мить, коли світ не помічає. Дехто сонний, дехто глибоко спить. Хтось не звертає уваги. Хтось не надає значення. А загалом усі мовчать і думають однаково: мене не торкнеться. Війна десь далеко. Десь у Придністров’ї. Це клопіт молдаван. Десь в Абхазії й Осетії. Це клопіт грузинів. Десь у Криму й на Донбасі. Це клопіт українців. Нас омине. По нас не прилетить. По нас не прийдуть. На жаль, як наслідок, це стає клопотом усіх, – сказав він.

За його словами, рано чи пізно спогади про страшну війну стають страшною реальністю, а східний сусід стає агресором, який ще й виявляється терористом.

Президент Зеленський додав, що для Росії нацизм став прикладом для наслідування.

– Він (нацизм, – Ред.) може прийти у новій масці, з новими гаслами, але з тією ж метою. На жаль, ми знаємо про це не з книжок. Знаємо, як зло може увірватися у твій дім у минулому столітті й вісім років та вісім місяців тому. Порушити західні кордони чи прийти з півночі, сходу й анексованого Криму. Обстрілювати мирні міста фугасними бомбами чи крилатими ракетами. Замінувати ДніпроГЕС чи захопити Запорізьку АЕС. Скидати бомби попри червоний хрест чи надпис Діти. Красти зерно за Хунгерпланом чи створювати загрозу голоду всій планеті, – сказав він.

Український лідер додав, що під час повномасштабного російського вторгнення стало зрозуміло, що форма зла стала іншою, але суть залишилася незмінною. Росіяни, як і нацисти, викрадають та вивозять людей та дітей.

– Зло завжди починає однаково. Загарбники називають себе визволителями. Вторгнення своєї армії – самозахистом. Як і 80 років тому, український народ стає на оборону рідної землі. І ворожий план бліцкригу стає провалом, – сказав він.

Президент додав, що зло завжди діє однаково: вбиває цивільне населення, запевняючи, що б’є лише по військових об’єктах та влаштовує блокади й фільтраційні табори.

– І Сирець стає Оленівкою. Знищує міста й села. І Корюківка стає Бучею. Але рано чи пізно про воєнні злочини стає відомо. Реакція світу стає болючою. Політика умиротворення стає жорсткою протидією, – продовжив він.

Український лідер назвав сучасне “становище зла” – цугцвангом, тому все закінчиться також однаково.

– Окупант стає капітулянтом. Загарбник – утікачем. Військові злочинці стають підсудними, агресія – вироком. Руйнування стають репараціями. Ворожа техніка стає музейними експонатами. Подвиги дідусів стають перемогами онуків. День визволення України від нацистів у 247-й день нашої боротьби стає символом: результатом нашої боротьби неодмінно стає визволення нашої України. Захоплена територія стає вільною. Так завжди було в минулому, так точно буде у майбутньому. У майбутньому Херсона, Донбасу, Луганська, Криму, – сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що у кінцевому результаті українська земля стане вільною, український спротив стане гордістю, а боротьба стане перемогою, як єдиною стала Україна.

– Сьогодні єдиною тактикою Росії став терор. Єдиним можливим фіналом такої тактики стане поразка. Терор став доказом їхньої слабкості й тестом для нашої стійкості. Нас не зламають обстріли. Страшніше ворожих ракет у нашому небі – почути ворожий гімн на нашій землі. Нас не злякає темрява. Найтемніші часи для нас не без світла, а без волі. Наші військові – міцні, волонтери – невтомні, партнери – надійні, а люди – незламні, – сказав він.

Володимир Зеленський також звернув увагу, що так звана друга армія світу вже стала дедалі меншою, а ворожі втрати стають дедалі більшими. При цьому російська пропаганда не працює, як і провокації та погрози окупантів. А українців не злякає і будь-яка важка зима.

– Ми знаємо, що найтемніша ніч стає світанком. Ми знаємо, що всі окупанти тікають з нашої землі однаково. Гауляйтери й самопризначені “губернатори” закінчують однаково. Рейхскомісаріати і квазіреспубліки помирають однаково. І в усіх наших містах обов’язково будуть наші прапори, – сказав він.

Президент підсумував своє звернення словами, що в українському небі обов’язково будуть наші птахи, наша блакить і наша Мрія.