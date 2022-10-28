Свет два часа в сутки: в Умани критическая ситуация с энергоснабжением
Из-за российских обстрелов в Умани и районе невозможно составить график энергоснабжения, поэтому свет дают по два часа в сутки, чтобы хоть как-то обеспечить город.
Об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец в своем Telegram канале.
Он рассказал, что Российская Федерация продолжает бить по энергетической инфраструктуре Украины.
— Прошлая ночь, к сожалению, не стала исключением. Поэтому в ряде областей, в том числе и в Черкасской области, введены еще более жесткие ограничения энергоснабжения, — пояснил Табурец.
По словам главы Черкасской областной администрации, пока остается сложной ситуация в Уманском районе.
— В результате ракетного обстрела энергообъектов в центральном регионе 22 октября, оператор передачи электроэнергии НЭК Укрэнерго сейчас выдает мощность на подстанцию Умань только 10 мВт. Кроме этого, 5 мВт предоставляет соседняя область. То есть суммарно Умань и Уманский район получают 15 мВт. Дефицит мощности составляет 50 мВт, — пояснил он.
Игорь Табурец пояснил, что предоставленные 15 мВт используются для питания критической инфраструктуры: больниц, предприятий водоснабжения и водоотведения. Остальные — распределяется между населением: чтобы хотя бы два часа в сутки каждый потребитель получал электроэнергию.
— Учитывая все, график почасовых отключений пока составить невозможно. Вместе с тем все структуры работают над стабилизацией энергосистемы. До понедельника, по информации Укрэнерго, Уманщина должна дополнительно получить 30 мВт, — рассказал он.
Ранее в Укрэнерго сообщили, что в Украине планируют изменить графики отключения потребителей от электроэнергии, опираясь на статистику ограничений в разных областях.