Жовтень, 27 в 23:32

Через російські обстріли в Умані та районі неможливо скласти графік енергопостачання, тому світло дають по дві години на добу, щоб хоч якось забезпечити місто.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у своєму Telegram каналі.

Він розповів, що Російська Федерація продовжує бити по енергетичній інфраструктурі України.

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– Минула ніч, на жаль, не стала винятком. Через це в низці областей, зокрема і на Черкащині, впроваджені ще жорсткіші обмеження енергопостачання, – пояснив Табурець.

За словами очільника Черкаської обласної адміністрації, наразі залишається складною ситуація в Уманському районі.

– Внаслідок ракетного обстрілу енергооб’єктів в центральному регіоні 22 жовтня, оператор передачі електроенергії НЕК Укренерго зараз видає потужність на підстанцію Умань лише 10 мВт. Крім цього, 5 мВт надає сусідня область. Тобто сумарно Умань та Уманський район отримують 15 мВт. Дефіцит потужності дорівнює 50 мВт, – пояснив він.

Ігор Табурець пояснив, що надані 15 мВт використовуються для живлення критичної інфраструктури: лікарень, підприємств водопостачання та водовідведення. Решта – розподіляється між населенням: щоб хоча б дві години на добу кожен споживач отримував електроенергію.

– Ураховуючи все, графік погодинних відключень наразі скласти неможливо. Водночас усі структури працюють над стабілізацією енергосистеми. До понеділка, за інформацією Укренерго, Уманщина повинна додатково отримати 30 мВт, – розповів він.

Раніше в Укренерго повідомили, що в Україні планують змінити графіки відключення споживачів від електроенергії, спираючись на статистику обмежень у різних областях.