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Факты / Україна

До 6 часов: в Киеве и области готовят новые графики отключения света

Марта Бондаренко, редактор ленты
До 6 часов: в Киеве и области готовят новые графики отключения света
Фото: Pixabay

Из-за разрушения энергетической инфраструктуры без света по новым графикам киевляне и жители области могут оставаться 4-6 часов.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, дополнительные повреждения критически важных элементов инфраструктуре, которая обеспечивала передачу электрической энергии в Киев и Киевскую область, стали причиной увеличения часов отключений.

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— Сейчас надо переделать все графики, потому что нужно ограничивать больший объем потребителей… К сожалению, объем ограничений значителен, он значительно больше, чем был. Я думаю, что через день, за два мы сможем издать и показать графики. Они не будут приятными, потому что количество часов, в течение которых нужно будет оставаться без света, к сожалению, увеличится… – рассказал Дмитрий Сахарук.

По словам директора ДТЭК, без света люди будут от четырех до шести часов.

Сахарук подчеркнул, что в компании будут пытаться сделать так, чтобы чаще отключали свет, но с меньшими промежутками времени.

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