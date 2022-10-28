Жовтень, 28 в 12:46

Через руйнування енергетичної інфраструктури без світла за новими графіками кияни та жителі області можуть залишатися 4-6 годин.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

За його словами, додаткові пошкодження критично-важливих елементів інфраструктурі, яка забезпечувала передачу електричної енергії у Київ та Київську область стали причиною збільшення годин відключень.

Зараз дивляться

– Зараз треба переробити усі графіки, тому що потрібно обмежувати більший обсяг споживачів… На жаль, обсяг обмежень значний, він значно більший ніж той, що був. Я думаю, що за день, за два ми зможемо видати та показати графіки. Вони не будуть приємними, бо кількість годин, протягом яких потрібно буде залишатися без світла, на жаль, збільшиться… – розповів Дмитро Сахарук.

За словами директора ДТЕК, без світла люди будуть від чотирьох до шести годин.

Сахарук наголосив, що у компанії будуть намагатися зробити так, щоб частіше вимикали світло, але з меншими проміжками часу.