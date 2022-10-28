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Факты / Україна

Минус 34 оккупанта и взятые трофеи: в ГУР показали, как освобождали Невское

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Минус 34 оккупанта и взятые трофеи: в ГУР показали, как освобождали Невское

Украинские разведчики показали, как освобождали в Луганской области поселок Невское от российских захватчиков.

В результате в украинском плену оказались три оккупанта, еще 34 врага были уничтожены.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны.

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— Группа Кедр ГУР Минобороны Украины 23 октября с участием пятой роты 66 Бригады ВСУ освободила поселок Невское Луганской области, — говорится в сообщении.

Во время молниеносной наступательной операции украинские защитники разбили оккупантов, у которых было преимущество в силе. Уцелевшие россияне бросили бронетехнику и скрылись из села.

Кроме трех пленных контрактников, разведчики захватили и трофеи: военный КамАЗ с боекомплектом и две боевые машины пехоты.

26 октября стало известно об освобождении села Невское в Луганской области. На странице Сил специальных операций ВСУ появилось видео, как украинские военные устанавливают наш флаг в поселке.

Источник: ГУР
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