Минус 34 оккупанта и взятые трофеи: в ГУР показали, как освобождали Невское
Украинские разведчики показали, как освобождали в Луганской области поселок Невское от российских захватчиков.
В результате в украинском плену оказались три оккупанта, еще 34 врага были уничтожены.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны.
— Группа Кедр ГУР Минобороны Украины 23 октября с участием пятой роты 66 Бригады ВСУ освободила поселок Невское Луганской области, — говорится в сообщении.
Во время молниеносной наступательной операции украинские защитники разбили оккупантов, у которых было преимущество в силе. Уцелевшие россияне бросили бронетехнику и скрылись из села.
Кроме трех пленных контрактников, разведчики захватили и трофеи: военный КамАЗ с боекомплектом и две боевые машины пехоты.
26 октября стало известно об освобождении села Невское в Луганской области. На странице Сил специальных операций ВСУ появилось видео, как украинские военные устанавливают наш флаг в поселке.