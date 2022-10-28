Мінус 34 окупанта та захоплені трофеї: у ГУР показали, як звільняли Невське

Жовтень, 28 в 19:47

Українські розвідники показали, як звільняли на Луганщині селище Невське від російських загарбників.

В результаті в українському полоні опинилося три окупанти, ще 34 ворога було знищено.

Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони.

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— Група Кедр ГУР Міноборони України 23 жовтня за участі п’ятої роти 66 Бригади ЗСУ звільнила селище Невське Луганської області, — йдеться в повідомленні.

Під час блискавичної наступальної операції українські захисники розбили окупантів, які мали перевагу в силі. Вцілілі росіяни залишили бронетехніку та втекли з селища.

Окрім трьох полонених “контрактників” розвідники захопили й трофеї: військовий КАМАЗ з боєкомплектом та дві бойові машини піхоти.

26 жовтня стало відомо про звільнення села Невське на Луганщині. На сторінці Сил спеціальних операцій ЗСУ з’явилося відео, як українські військові встановлюють наш стяг у селищі.