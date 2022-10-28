Окупанти готують кілька сценаріїв розвитку подій на півдні – Гуменюк

Жовтень, 28 в 7:20

Окупанти намагаються розробити декілька планів дій на півдні України, та ЗСУ готові до будь-яких підступних маневрів ворога. Про це сказала керівниця пресцентру Оперативного командування Південь Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

– Насправді їх там настільки багато, що вони можуть розшаровуватись, як то кажуть, на кілька епізодів. Так і відбувається, що вони можуть залишити певні сили, щоб утримувати правий берег. Але те, що вони готуються до оборони лівого берега – це також доволі красномовно. Те що вони намагаються вкласти у свідомість громадян, що там залишаються, і світової спільноти, підготовку до вуличних боїв – це також одна з характеристик їхньої поведінки, їхньої подальшої операції, подальшого розвитку подій, – сказала Гуменюк.

Проте ЗСУ готові до різного роду провокації з боку ворога та пильно стежать за ворогом.

– Ми готові до різного роду провокацій. Те, що вони намагалися звинувачувати ЗСУ заздалегідь, то в підриві ГЕС, то в підриві брудної бомби. Тобто вони постійно якісь інсинуації намагаються вкидати, щоб створити ось це відволікання від справжніх процесів. Але ми стежимо за ними пильно, ми бачимо і розуміємо, що відбувається. В них певне сум’яття є, оскільки вони розробляють і прокручують зараз кілька різних сценаріїв, як може розвиватись далі перебіг подій, – наголосила Гуменюк.