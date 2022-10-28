Октябрь, 28 в 12:49

Российский военный в перехваченном телефонном разговоре жалуется на потери своего подразделения, находящегося сейчас на Донецком направлении.

Разговор оккупанта с женщиной по имени Ирина перехватили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Захватчик констатирует: убитых и раненых ежедневно – по 20-30 человек.

Однако оккупанты, подсчитывая потери, все же не оставляют намерений продвинуться вперед.

– Скоро в наступление пойдем. Мы сейчас находимся в селе Тоцкое, – передает координаты Ирине военный РФ, имея в виду, очевидно, Торское (село Тоцкое есть в Оренбургской области РФ, – Ред.). – Будем брать его.

Хотя сразу после этого признается, что уже месяц все никак не могут его взять.

– А там все пути наши, – мечтает оккупант.

Пока же россияне стягивают к месту дислокации технику, в частности танки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 247-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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