Каждый день 20-30 убитых и раненых – оккупант о потерях в перехваченном разговоре
Российский военный в перехваченном телефонном разговоре жалуется на потери своего подразделения, находящегося сейчас на Донецком направлении.
Разговор оккупанта с женщиной по имени Ирина перехватили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Захватчик констатирует: убитых и раненых ежедневно – по 20-30 человек.
Однако оккупанты, подсчитывая потери, все же не оставляют намерений продвинуться вперед.
– Скоро в наступление пойдем. Мы сейчас находимся в селе Тоцкое, – передает координаты Ирине военный РФ, имея в виду, очевидно, Торское (село Тоцкое есть в Оренбургской области РФ, – Ред.). – Будем брать его.
Хотя сразу после этого признается, что уже месяц все никак не могут его взять.
– А там все пути наши, – мечтает оккупант.
Пока же россияне стягивают к месту дислокации технику, в частности танки.
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