Щодня 20-30 вбитих та поранених – окупант про втрати в перехопленій розмові
Російський військовий у перехопленій телефонній розмові скаржиться на втрати свого підрозділу, що нині перебуває на Донецькому напрямку.
Розмову окупанта з жінкою на ім’я Ірина перехопили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Загарбник констатує: вбитих та поранених щодня – по 20-30 осіб.
Однак окупанти, підраховуючи втрати, все не полишають намірів просунутись уперед.
– Скоро в наступ підемо. Ми зараз перебуваємо в селі Тоцьке, – передає координати Ірині військовий РФ, маючи на увазі, очевидно, Торське (село Тоцьке є в Оренбурзькій області РФ, – Ред.). – Братимемо його.
Хоча відразу після цього зізнається, що вже місяць все ніяк не можуть його взяти.
– А там всі шляхи наші, – мріє окупант.
Поки ж росіяни стягують до місця дислокації техніку, зокрема танки.
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