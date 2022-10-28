Щодня 20-30 вбитих та поранених – окупант про втрати в перехопленій розмові

Жовтень, 28 в 12:49

Російський військовий у перехопленій телефонній розмові скаржиться на втрати свого підрозділу, що нині перебуває на Донецькому напрямку.

Розмову окупанта з жінкою на ім’я Ірина перехопили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зараз дивляться

Загарбник констатує: вбитих та поранених щодня – по 20-30 осіб.

Однак окупанти, підраховуючи втрати, все не полишають намірів просунутись уперед.

– Скоро в наступ підемо. Ми зараз перебуваємо в селі Тоцьке, – передає координати Ірині військовий РФ, маючи на увазі, очевидно, Торське (село Тоцьке є в Оренбурзькій області РФ, – Ред.). – Братимемо його.

Хоча відразу після цього зізнається, що вже місяць все ніяк не можуть його взяти.

– А там всі шляхи наші, – мріє окупант.

Поки ж росіяни стягують до місця дислокації техніку, зокрема танки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 247-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.