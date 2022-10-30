Октябрь, 29 в 22:39

Электроснабжение в Украине почти стабилизировано, но ограничения электроснабжения еще могут возникать в отдельных регионах.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения по итогам 29 октября.

Он рассказал, что сегодня Украине удалось вернуть из российского плена еще 52 человека: 50 военных и двух гражданских. По словам Зеленского, среди них бойцы Нацгвардии, Военно-Морских сил, пограничники и тероборонцы.

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Зеленский рассказал, что из плена были освобождены, в частности, начальник хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя Андрей Альбов, который был эвакуирован из Азовстали и Василий Чаленко, который является добровольцем из ТрО, командиром отделения разведывательного взвода.

— Есть среди этих 52 и моряк со Змеиного, а также нацгвардеец, который был захвачен в плен при защите Чернобыльской атомной станции, и пенсионер СБУ, которого оккупанты забрали в плен в Буче, — сказал президент.

Украинский лидер подчеркнул, что все, кого удерживают в плену в России и на оккупированной территории будут освобождены.

Отдельно президент обратил внимание на работу украинских энергетиков, ремонтников, и сотрудников областных администраций.

— Всех, кто ежесуточно работает для возвращения нормальной технической возможности поставки электричества после российских террористических ударов. Сегодня уже существенно меньше стабилизационных и аварийных отключений — на порядок меньше. Но еще есть такая необходимость, и в отдельных городах и районах ограничения еще возможны. В частности, это Кировоградская область, некоторые другие регионы. Делаем все, чтобы отключения электричества стали максимально предсказуемыми и чтобы люди могли планировать свой день, — сказал он.

Президент отдельно поблагодарил тех, кто работал и работает, чтобы вернуть энергоснабжение городу Умань и Уманскому району Черкасской области.

— Там действительно была тяжелая ситуация после одного из российских ударов. По состоянию на сейчас удается вернуть техническую возможность поставки. Так же и в Киевской области: ситуация была критической, но сейчас исправляем, — сказал он.

Зеленский отметил, что возвращение именно технической возможности поставки еще не означает, что преодолен дефицит энергии в системе.

— Российский террор продолжается. Он очень циничный. Иногда повторные удары сознательно наносятся тогда, когда начался ремонт, когда идет восстановление. К сожалению, есть погибшие в ремонтных бригадах, в энергокомпаниях. Мои соболезнования родным, — сказал президент.

Он призвал всех украинцев “сознательно относиться к потреблению электричества”.

— Эта необходимость сохраняется. Сейчас всем нам надо сделать свой вклад в поддержание стабильности всей энергосистемы, — сказал украинский лидер.

Президент также заявил, что в течение недели — с субботы по субботу — сбито более 40 иранских ударных дронов, “существенное количество” российских ракет и шесть ударных вертолетов оккупантов и “несколько” самолетов.

— Такой результат — это сотни спасенных жизней украинцев, десятки сохраненных объектов критической инфраструктуры, — сказал президент.

Он отметил Одесскую и Херсонскую зенитные ракетные бригады Воздушных сил за работу, которой они спасают украинцев от воздушного нашествия РФ.

Кроме того, Владимир Зеленский прокомментировал решение России сорвать зерновое соглашение в Черном море, которое она подписывала с Турцией и ООН.