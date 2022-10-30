Жовтень, 29 в 22:39

Електропостачання в Україні майже стабілізоване, але обмеження електропостачання ще можуть виникати в окремих регіонах.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення за підсумками 29 жовтня.

Він розповів, що сьогодні Україні вдалось повернути з російського полону ще 52 людини: 50 військових і двох цивільних. За словами Зеленського, серед них бійці Нацгвардії, Військово-Морських сил, прикордонники та тероборонці.

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Зеленський розповів, що з полону були звільнені, зокрема, начальник хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя Андрій Альбов, який був евакуйований з Азовсталі та Василь Чаленко, який є добровольцем з ТрО, командиром відділення розвідувального взводу.

– Є серед цих 52 і моряк зі Зміїного, а також нацгвардієць, який був захоплений у полон при захисті Чорнобильської атомної станції, і пенсіонер СБУ, якого окупанти забрали в полон у Бучі, – сказав президент.

Український лідер наголосив, що всі, кого утримують у полоні в Росії і на окупованій території будуть звільнені.

Окремо президент звернув увагу на роботу українських енергетиків, ремонтників, та співробітників обласних адміністрацій.

– Усіх, хто щодоби працює для повернення нормальної технічної можливості постачання електрики після російських терористичних ударів. Сьогодні вже суттєво менше стабілізаційних та аварійних відключень – на порядок менше. Але ще є така необхідність, і в окремих містах та районах обмеження ще можливі. Зокрема, це Кіровоградська область, деякі інші регіони. Робимо все, щоб відключення електрики стали максимально передбачуваними і щоб люди могли планувати свій день, – сказав він.

Президент окремо подякував тим, хто працював і працює, щоб повернути енергопостачання місту Умань та Уманському району Черкаської області.

– Там дійсно була важка ситуація після одного з російських ударів. Станом на зараз вдається повернути технічну можливість постачання. Так само й на Київщині: ситуація була критичною, але зараз виправляємо, – сказав він.

Зеленський наголосив, що повернення саме технічної можливості постачання ще не означає, що подоланий дефіцит енергії в системі.

– Російський терор триває. Він дуже цинічний. Іноді повторні удари свідомо завдаються тоді, коли почався ремонт, коли триває відновлення. На жаль, маємо загиблих у ремонтних бригадах, в енергокомпаніях. Мої співчуття рідним, – сказав президент.

Він закликав усіх українців “свідомо ставитися до споживання електрики”.

– Ця необхідність зберігається. Зараз усім нам треба зробити свій внесок у підтримання стабільності всієї енергосистеми, – сказав український лідер.

Президент також заявив, що протягом тижня – від суботи до суботи – збито понад 40 іранських ударних дронів, “суттєву кількість” російських ракет та шість ударних вертольотів окупантів і “кілька” літаків.

– Такий результат – це сотні врятованих життів українців, десятки збережених об’єктів критичної інфраструктури, – сказав президент.

Він відзначив Одеську та Херсонську зенітні ракетні бригади Повітряних сил за роботу, якою вони рятують українців від повітряної навали РФ.

Крім того, Володимир Зеленський прокоментував рішення Росії зірвати зернову угоду у Чорному морі, яку вона підписувала з Туреччиною та ООН.