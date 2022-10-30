Инициатива несет исключительно гуманитарный характер: в Мининфраструктуры о выходе РФ из зернового соглашения

Октябрь, 29 в 21:18

Министерство инфраструктуры Украины отреагировало на заявления России о прекращении зернового соглашения.

— Хотим подчеркнуть, что реализация Инициативы несет исключительно гуманитарный характер. Именно поэтому украинская сторона не остановила коридор, даже несмотря на российские атаки 23 июля (на следующий день после подписания Инициативы), 23 сентября — на порт Одесса, а также недавние атаки на энергетическую инфраструктуру, которые обесточили портовую инфраструктуру, — отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что Украина остается надежным партнером для цивилизованного мира и готова продолжать оперативно собирать и отгружать агропродукцию для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

— С 1 августа, с момента выхода из украинского порта Одесса первого судна и до сегодня нам удалось экспортировать более 9 миллионов тонн продовольствия, из них более 5 миллионов тонн — в страны Африки и Азии, — сообщили в пресс-службе министерства.

В рамках Всемирной продовольственной программы под эгидой ООН в страны, находящиеся на грани голода, было отправлено 190 тысяч тонн украинской пшеницы.

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Напомним, что 29 октября Россия объявила о выходе из зернового соглашения из-за ночных взрывов в Севастополе, в результате которых повреждены, в частности, несколько кораблей Черноморского флота РФ.