Ініціатива несе виключно гуманітарний характер: Мінінфраструктури про вихід РФ із зернової угоди

Жовтень, 29 в 21:18

Міністерство інфраструктури України відреагувало на заяви Росії щодо припинення зернової угоди.

– Хочемо наголосити, реалізація Ініціативи несе виключно гуманітарний характер. Саме тому українська сторона не зупинила коридор, навіть попри російські атаки 23 липня (наступного дня після підписання Ініціативи), 23 вересня – на порт Одеса, а також нещодавні атаки на енергетичну інфраструктуру, які знеструмили портову інфраструктуру, – зазначили в міністерстві.

У відомстві наголосили, що Україна залишається надійним партнером для цивілізованого світу та готова продовжувати оперативно збирати та відвантажувати агропродукцію для забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

– З 1 серпня, з моменту виходу з українського порту Одеса першого судна і до сьогодні нам вдалося експортувати більше 9 мільйонів тонн продовольства, з них більше 5 мільйонів тонн – до країн Африки та Азії, – повідомили у пресслужбі міністерства.

Зазначається, що в рамках Всесвітньої продовольчої програми під егідою ООН до країн, що перебувають на межі голоду, було відправлено 190 тисяч тонн української пшениці.

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Нагадаємо, що 29 жовтня Росія оголосила про вихід із зернової угоди через нічні вибухи у Севастополі, внаслідок яких пошкоджено, зокрема, декілька кораблів Чорноморського флоту РФ.