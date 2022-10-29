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Российские оккупационные войска вывели свою технику с территории аэродрома в населенном пункте Чернобаевка (Херсонская область).

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ. Кроме того, на этот факт обратил внимание OSINT-специалист Тим Эрхарт, обнародовав соответствующие спутниковые снимки.

Как известно, OSINT – разведка на основе открытых источников. Спутниковые снимки аэродрома были сделаны Satellogic 27 октября.

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На опубликованных фотографиях российской техники не видно – только следы ее расположения там.

– На херсонском аэродроме возле Чернобаевки сегодня ночью тихо. На снимках от 27 октября видно, что почти вся техника была вывезена, — написал Эрхарт в своем Twitter-аккаунте.

The #Kherson airport near #Chornobaivka is quiet tonight. Imagery from Oct 27 shows that nearly all vehicles have been removed, leaving just scars in the form of mud trails and vehicle revetments. There were so many attacks here there’s a Wikipedia page. https://t.co/Nj9zIfcs1o pic.twitter.com/veFaKJvzkd — Tim Ehrhart (@ArtisanalAPT) October 28, 2022

Он добавил, что можно заметить многочисленные траншеи от передвижения российской техники и окопы для нее. Ими перерыт весь аэродром. Именно в этих окопах рашисты пытались спрятать военную технику от постоянных ракетных ударов Вооруженных сил Украины.

”Сериал” Чернобаевка подошел к концу: оккупанты вывели технику с аэродрома / 4 фотографии

Как известно, село Чернобаевка расположено недалеко от города Херсон (приблизительно на расстоянии 11 км).

С начала полномасштабного вторжения российские войска обустроили на аэродроме возле Чернобаевки важный командный узел. Как отмечает издание Defense Exspress, там располагались 22 армейский корпус РФ, 7 десантно-штурмовая дивизия, 127 отдельная бригада разведки и 20 мотострелковая дивизия.

Исчезновение российской техники с аэродрома может свидетельствовать о том, что оттуда окончательно выведен штаб командования группировки войск РФ.

Как уточняет Defense Exspress, расстояние от Чернобаевки до линии столкновения составляет около 20 км. То есть село и аэродром уже вошли в прифронтовую зону, из-за чего, вероятно, оккупанты и забрали свою технику.

А Стратком ВСУ обращает внимание на то, что с начала оккупации Херсонской области рашисты никогда не оставляли позиции на аэродроме, даже после мощных обстрелов украинских военных, которые уничтожали технику и командные пункты оккупантов.

Из-за того, что российские войска после обстрелов снова и снова возвращались на аэродром и завозили туда технику, пользователи сети стали называть события в Чернобаевке “сериалом”.

Источник: Tim Ehrhart/Twitter, Стратком ВСУ, Defense Exspress

Фото: Tim Ehrhart/Twitter, СтратКом ВСУ, Чернобаевский сельский совет