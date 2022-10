Российские оккупационные войска вывели свою технику с территории аэродрома в населенном пункте Чернобаевка (Херсонская область).

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ. Кроме того, на этот факт обратил внимание OSINT-специалист Тим Эрхарт, обнародовав соответствующие спутниковые снимки.

Как известно, OSINT – разведка на основе открытых источников. Спутниковые снимки аэродрома были сделаны Satellogic 27 октября.

На опубликованных фотографиях российской техники не видно – только следы ее расположения там.

The #Kherson airport near #Chornobaivka is quiet tonight. Imagery from Oct 27 shows that nearly all vehicles have been removed, leaving just scars in the form of mud trails and vehicle revetments. There were so many attacks here there’s a Wikipedia page. https://t.co/Nj9zIfcs1o pic.twitter.com/veFaKJvzkd

— Tim Ehrhart (@ArtisanalAPT) October 28, 2022