Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

“Сериал” Чернобаевка подошел к концу: оккупанты вывели технику с аэродрома

Юлия Соколова, редактор ленты
“Сериал” Чернобаевка подошел к концу: оккупанты вывели технику с аэродрома

Российские оккупационные войска вывели свою технику с территории аэродрома в населенном пункте Чернобаевка (Херсонская область).

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ. Кроме того, на этот факт обратил внимание OSINT-специалист Тим Эрхарт, обнародовав соответствующие спутниковые снимки.

Как известно, OSINT – разведка на основе открытых источников. Спутниковые снимки аэродрома были сделаны Satellogic 27 октября.

Сейчас смотрят

На опубликованных фотографиях российской техники не видно – только следы ее расположения там.

– На херсонском аэродроме возле Чернобаевки сегодня ночью тихо. На снимках от 27 октября видно, что почти вся техника была вывезена, — написал Эрхарт в своем Twitter-аккаунте.

Он добавил, что можно заметить многочисленные траншеи от передвижения российской техники и окопы для нее. Ими перерыт весь аэродром. Именно в этих окопах рашисты пытались спрятать военную технику от постоянных ракетных ударов Вооруженных сил Украины.

”Сериал” Чернобаевка подошел к концу: оккупанты вывели технику с аэродрома / 4 фотографии

Как известно, село Чернобаевка расположено недалеко от города Херсон (приблизительно на расстоянии 11 км).

Мапа: Deep State

С начала полномасштабного вторжения российские войска обустроили на аэродроме возле Чернобаевки важный командный узел. Как отмечает издание Defense Exspress, там располагались 22 армейский корпус РФ, 7 десантно-штурмовая дивизия, 127 отдельная бригада разведки и 20 мотострелковая дивизия.

Исчезновение российской техники с аэродрома может свидетельствовать о том, что оттуда окончательно выведен штаб командования группировки войск РФ.

Как уточняет Defense Exspress, расстояние от Чернобаевки до линии столкновения составляет около 20 км. То есть село и аэродром уже вошли в прифронтовую зону, из-за чего, вероятно, оккупанты и забрали свою технику.

А Стратком ВСУ обращает внимание на то, что с начала оккупации Херсонской области рашисты никогда не оставляли позиции на аэродроме, даже после мощных обстрелов украинских военных, которые уничтожали технику и командные пункты оккупантов.

Из-за того, что российские войска после обстрелов снова и снова возвращались на аэродром и завозили туда технику, пользователи сети стали называть события в Чернобаевке “сериалом”.

Читайте
"Феномен" Чернобаевки: Арестович объяснил, почему враг возвращается на аэродром, несмотря на атаки

Источник: Tim Ehrhart/Twitter, Стратком ВСУ, Defense Exspress

Фото: Tim Ehrhart/Twitter, СтратКом ВСУ, Чернобаевский сельский совет

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка