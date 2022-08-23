В Чернобаевке уничтожен командный пункт врага и склад с боеприпасами – ОК Юг

Август, 23 в 16:28

В Херсонской области ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили два склада боеприпасов и два командных пункта российских оккупантов, сообщает Оперативное командование Юг.

В частности, речь идет о складе с боеприпасами и командном пункте 247 десантно-штурмового полка ВС РФ в Чернобаевке, а также командном пункте 331 парашютно-десантного полка в Нововоскресенском.

Кроме того, еще один склад с боеприпасами ликвидирован в Благодатном.

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На этом направлении подтверждено уничтожение 23 российских военных, танка Т-72 и легкого бронированного тягача. Окончательные потери врага уточняются.

Военные подчеркивают, что ситуация в операционной зоне на Южнобужском направлении стабильно напряженная, но контролируемая.

В Черном море РФ держит наготове четыре корабля с 28 ракетами Калибр на борту.

Два дня назад ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили склады вражеских боеприпасов в Чернобаевке и Старице Херсонской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 181-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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