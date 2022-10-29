Жовтень, 29 в 15:57

На даному етапі загрози вторгнення в Україну з боку Білорусі немає. Однак ситуація може дуже швидко змінитися, коли Росія втратить Херсон.

Таку думку висловив керіник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

– Присутність російських військових у Білорусі зараз не така велика. Там загалом близько 4,3 тис. військовослужбовців. Це угруповання дуже обмежене щодо важких систем озброєння, а його більшу частину – близько 80% – становить мобілізований особовий склад, – розповів він.

Кирило Буданов пояснив, що після відходу від Херсону боєздатні підрозділи РФ частково передислокують на Запорізький напрямок. Але їхню іншу частину можуть швидко перекинути на північ, до Білорусі.

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Тому він наголосив, що потрібно бути готовими до будь-яких можливих дій з боку Росії.

Нагадаємо, днями у Генштабі ЗСУ заявили, що загроза наступу на Україну з території Білорусі зростає.

На це вказує агресивна риторика військово-політичного керівництва Росії та Білорусі, підготовка прихованої мобілізації, а також розгортання угруповання військ так званої союзної держави.

Але у Генштабі запевнили, що Україна готова до такого повторного наступу росіян.

Джерело: The War Zone