ВСУ укрепляют позиции в Бахмуте, однако оккупанты продолжают обстрелы

Октябрь, 30 в 22:26

Количество вражеских ударов по тыловым городам Донецкой области, в частности, по Краматорску и Славянску, значительно сократилось.

Этому способствовала деоккупация части области ВСУ и оттеснение российских оккупантов, сообщила корреспондентка телеканала Fredoom Елена Грамова.

Она отметила, что российские военные продолжают обстреливать Марьинское и Авдеевское направления. Самой горячей точкой остается Бахмут.

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– Несмотря на крепкую оборону города, Бахмут продолжают обстреливать. За сегодняшний день два человека получили ранения от обстрелов и были повреждены четыре многоэтажных дома, — сказала она.

На данный момент непростая ситуация и на деоккупированных территориях Донецкой области. Спасатели продолжают возобновлять электроснабжение и разбирать завалы, под которыми находят останки людей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 249-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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