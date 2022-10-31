Корректировал удары по Бахмуту: СБУ задержала агента ФСБ в Донецкой области
Фото: СБУ
Служба безопасности Украины нашла и задержала агента российских спецслужб в Донецкой области во время спецоперации.
Мужчина корректировал ракетный и артиллерийский огонь по объектам инфраструктуры Бахмута и отчитывался оккупантам о результатах ударов.
Также он помогал в разведке врагу и наблюдал за местонахождением Вооруженных сил Украины и перемещением подразделений украинских защитников.
Сейчас смотрят
Корректировал удары по Бахмуту: СБУ задержала агента ФСБ в Донецкой области / 8 фотографий
Полученные данные он передавал российскому куратору из спецслужб РФ, которого уже СБУ идентифицировала.
Задержанному агенту РФ сообщили о подозрении.
Напомним, ВСУ укрепляют позиции в Бахмуте.