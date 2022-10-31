Октябрь, 31 в 13:03

Служба безопасности Украины нашла и задержала агента российских спецслужб в Донецкой области во время спецоперации.

Мужчина корректировал ракетный и артиллерийский огонь по объектам инфраструктуры Бахмута и отчитывался оккупантам о результатах ударов.

Также он помогал в разведке врагу и наблюдал за местонахождением Вооруженных сил Украины и перемещением подразделений украинских защитников.

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Корректировал удары по Бахмуту: СБУ задержала агента ФСБ в Донецкой области / 8 фотографий

Полученные данные он передавал российскому куратору из спецслужб РФ, которого уже СБУ идентифицировала.

Задержанному агенту РФ сообщили о подозрении.