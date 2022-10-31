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Факты / Україна

Корректировал удары по Бахмуту: СБУ задержала агента ФСБ в Донецкой области

Евгения Грейс, редактор ленты
СБУ Служба безпеки України
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины нашла и задержала агента российских спецслужб в Донецкой области во время спецоперации.

Мужчина корректировал ракетный и артиллерийский огонь по объектам инфраструктуры Бахмута и отчитывался оккупантам о результатах ударов.

Также он помогал в разведке врагу и наблюдал за местонахождением Вооруженных сил Украины и перемещением подразделений украинских защитников.

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Полученные данные он передавал российскому куратору из спецслужб РФ, которого уже СБУ идентифицировала.

Задержанному агенту РФ сообщили о подозрении.

Напомним, ВСУ укрепляют позиции в Бахмуте.

Источник: СБУ
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