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Факти / Україна

Коригував удари по Бахмуту: СБУ затримала агента ФСБ на Донеччині

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
СБУ Служба безпеки України
Фото: СБУ

Служба безпеки України знайшла та затримала агента російських спецслужб на Донеччині під час спецоперації.

Чоловік коригував ракетний та артилерійський вогонь по об’єктах інфраструктури Бахмуту і звітував окупантам про результати ударів.

Також він допомагав у розвідці ворогу і спостерігав за місцями розташування Збройних сил України та переміщенням підрозділів українських захисників.

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Коригував удари по Бахмуту: СБУ затримала агента ФСБ на Донеччині / 8 фотографий

Отримані дані він передавав російському куратору зі спецслужб РФ, якого вже СБУ ідентифікувала.

Затриманому агенту РФ повідомили про підозру.

Нагадаємо, ЗСУ зміцнюють позиції у Бахмуті.

Джерело: СБУ
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