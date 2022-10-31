Коригував удари по Бахмуту: СБУ затримала агента ФСБ на Донеччині
Фото: СБУ
Служба безпеки України знайшла та затримала агента російських спецслужб на Донеччині під час спецоперації.
Чоловік коригував ракетний та артилерійський вогонь по об’єктах інфраструктури Бахмуту і звітував окупантам про результати ударів.
Також він допомагав у розвідці ворогу і спостерігав за місцями розташування Збройних сил України та переміщенням підрозділів українських захисників.
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Коригував удари по Бахмуту: СБУ затримала агента ФСБ на Донеччині / 8 фотографий
Отримані дані він передавав російському куратору зі спецслужб РФ, якого вже СБУ ідентифікувала.
Затриманому агенту РФ повідомили про підозру.
Нагадаємо, ЗСУ зміцнюють позиції у Бахмуті.