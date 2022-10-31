Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Штурмували Азовсталь з окупантами: семи українцям повідомили про підозру

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Азовсталь штурм

Семи громадянам України повідомили про підозру у державній зраді за участь у штурмі заводу Азовсталь, коли там вели боротьбу українські захисники під час оборони Маріуполя.

Колишній заступник начальника управління — начальник відділу боротьби з торгівлею людьми Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Донецькій області та ще шестеро людей під час воєнного стану перейшли на бік окупантів і брали участь у незаконному збройному формуванні “ДНР”.

Сам начальник став так званим міністром внутрішніх справ “ДНР”.

Зараз дивляться
Підозрювані в Участі у штурмі Азовсталі

Фото: Офіс генпрокурора

Читайте
Редіс ризикнув життям: Кротевич розповів про переговори щодо виходу з Азовсталі

Цього травня у складі “спецпідрозділу КАСКАД МВС ДНР” вони штурмували разом із російськими загарбниками металургійний комбінат, а також керували їхнім захопленням у полон.

Слідство веде головне управління Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу Нацполіції України.

Нагадаємо, начальник штабу полку Азов Богдан Кротевич розповів про помилки оборони Маріуполя.

Фото: Азов

Джерело: Офіс генпрокурора
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка