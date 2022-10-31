Жовтень, 31 в 15:19

Семи громадянам України повідомили про підозру у державній зраді за участь у штурмі заводу Азовсталь, коли там вели боротьбу українські захисники під час оборони Маріуполя.

Колишній заступник начальника управління — начальник відділу боротьби з торгівлею людьми Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Донецькій області та ще шестеро людей під час воєнного стану перейшли на бік окупантів і брали участь у незаконному збройному формуванні “ДНР”.

Сам начальник став так званим міністром внутрішніх справ “ДНР”.

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Цього травня у складі “спецпідрозділу КАСКАД МВС ДНР” вони штурмували разом із російськими загарбниками металургійний комбінат, а також керували їхнім захопленням у полон.

Слідство веде головне управління Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу Нацполіції України.

Нагадаємо, начальник штабу полку Азов Богдан Кротевич розповів про помилки оборони Маріуполя.

Фото: Азов