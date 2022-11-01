Там всех перерезали: оккупант о зверствах армии РФ во время отступления из Лимана

Ноябрь, 01 в 19:10

В перехваченном разговоре украинской разведкой российский оккупант хвалится “подвигами” остальных захватчиков РФ перед женой или подружкой.

Он рассказал, что во время отступления из Лимана в Донецкой области оккупанты убивали местных жителей.

— Когда отступили из Лимана, там всех перерезали. Мужиков и стариков… поубивали, — говорит оккупант.

Обсуждая контрнаступление ВСУ, рашист говорит, что они сейчас штурмуют территории, из которых раньше отступили. А также признается в сексуальном насилии над местными жительницами.

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— Когда отходили, баб насиловали… Ребята рассказывали, как они кричали, — рассказывает рашист.

2 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об освобождении Лимана в Донецкой области.

В конце октября Нацполиция в Донецкой области сообщила, что обнаружила тела 111 гражданских и 35 военных ВСУ во время эксгумации на месте крупнейшего массового захоронения в Лимане.