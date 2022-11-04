Ноябрь, 03 в 23:11

Народному депутату от Слуги народа Ирине Аллахвердиевой подарили часы, инкрустированные бриллиантами, общей стоимостью 310 тыс. грн, и еще 20 млн грн. Высший антикоррупционный суд обязал Офис генпрокурора расследовать произошедшее.

Об этом у себя в Telegram сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Он отметил, что Центр обратился в суд, так как генеральный прокурор Андрей Костин отказался открыть дело по поводу возможного незаконного обогащения депутата Ирины Аллахвердиевой. Суд заставил Костина зарегистрировать это производство. Решение, как сообщается, обжалованию не подлежит. Производство в последствии передадут в САП и НАБУ для расследования и проверки фактов.

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– Речь идет о том, что нардеп Слуги народа получила в подарок 14,4 млн грн. До этого ей подарили еще 5,3 млн грн и швейцарские часы DEFY MIDNIGHT за 310 тыс. грн, инкрустированные 11 белыми бриллиантами. Дарителем был ее отец, но из открытых данных никак не следует, что его официальные доходы позволяли ему делать такие подарки, – пояснил ситуацию Шабунин.

Фото: Ирина Аллахвердиева