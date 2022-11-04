Листопад, 03 в 23:11

Народній депутатці від Слуги народу Ірині Аллахвердієвій подарували годинник, інкрустований діамантами, загальною вартістю 310 тис. грн, і ще 20 млн грн. Вищий антикорупційний суд зобов’язав Офіс генпрокурора розслідувати те, що сталось.

Про це у Telegram повідомив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Він зазначив, що Центр звернувся до суду, оскільки генеральний прокурор Андрій Костін відмовився відкрити справу щодо можливого незаконного збагачення депутата Ірини Аллахвердієвої. Суд змусив Костіна зареєструвати це провадження. Рішення, як повідомляється, оскарженню не підлягає. Виробництво згодом передадуть до САП та НАБУ для розслідування та перевірки фактів.

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– Йдеться про те, що нардеп Слуги народу отримала у подарунок 14,4 млн грн. До цього їй подарували ще 5,3 млн грн і швейцарський годинник DEFY MIDNIGHT за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальником був її батько, але з відкритих даних не слідує, що його офіційні доходи дозволяли йому робити такі подарунки, – пояснив ситуацію Шабунін.

Фото: Ірина Аллахвердієва