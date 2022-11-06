Полкилометра каждый день. Гайдай о продвижении ВСУ на Луганщине

Ноябрь, 05 в 23:39

ВСУ прилагают большие усилия для деоккупации Луганской области, где противник успел окопаться и использует резервы из мобилизованных россиян. Однако ежедневно подразделения украинских военных продвигаются вперед.

Об этом в интервью заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что в течение месяца следует ожидать хороших новостей с этого участка фронта. При этом глава ОВА подчеркнул, что освобождение территории дается нашим защитникам непросто и об этом следует помнить.

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