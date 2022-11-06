Пів кілометра щодня. Гайдай про просування ЗСУ на Луганщині

Листопад, 05 в 23:39

ЗСУ докладають великих зусиль для деокупації Луганської області, де противник встиг окопатися і використовує резерв із мобілізованих росіян. Однак, щодня підрозділи українських військових просуваються вперед.

Про це в інтерв’ю заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що протягом місяця слід чекати на добрі новини із цієї ділянки фронту. При цьому голова ОВА наголосив, що звільнення території дається нашим захисникам непросто і про це слід пам’ятати.

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