Ноябрь, 05 в 13:34

СБУ разоблачила так называемого судью из временно оккупированной Евпатории, который способствовал тому, чтобы крымчан депортировали в Сибирь.

Незаконно будучи на должности, куда его якобы назначили оккупационные российские власти, он принимал незаконные решения по принудительному выдворению местных жителей в отдаленные регионы России, включая Сибирь.

Он назначал так называемые судебные приговоры за якобы нарушение действующих законов страны-агрессора. Таким образом “судья” оккупационного органа грубо нарушал украинское законодательство и международное гуманитарное право.

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Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Способствовал депортации крымчан в Сибирь: СБУ разоблачила “судью” из Евпатории / 2 фотографии

Кроме того, Служба безопасности разоблачила еще одного коллаборанта, который скрывается на временно оккупированной территории Юга Украины.

Им оказался бывший заместитель начальника Херсонской таможни, который после захвата части региона поддержал захватчиков. Позже он согласился на предложение агрессоров возглавить так называемую налоговую службу Херсонской области.

Коллаборант организовал незаконный сбор налогов в пользу России, а также способствовал рейдерскому захвату украинских предприятий, которые отказали от сотрудничества с агрессором.