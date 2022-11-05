Листопад, 05 в 13:34

СБУ викрила так званого суддю з тимчасово окупованої Євпаторії, який сприяв тому, щоб кримчан депортували до Сибіру.

Незаконно перебуваючи на посаді, куди його начебто призначила окупаційна російська влада, він ухвалював незаконні рішення щодо примусового видворення місцевих жителів до віддалених регіонів Росії, включаючи Сибір.

Він призначав так звані судові вироки за нібито порушення чинних законів країни-агресора. У такий спосіб “суддя” окупаційного органу грубо порушував українське законодавство та міжнародне гуманітарне право.

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Слідчі повідомили йомупро підозру за ч. 1 ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни.

Сприяв депортації кримчан до Сибіру: СБУ викрила “суддю” з Євпаторії / 2 фотографии

Крім того, Служба безпеки викрили ще одного колаборанта, який переховується на тимчасово окупованій території Півдня України.

Ним виявився колишній заступник начальника Херсонської митниці, який після захоплення частини регіону підтримав загарбників. Згодом він погодився на пропозицію агресорів очолити так звану податкову службу Херсонської області.

Колаборант організував незаконний збір податків на користь Росії, а також сприяв рейдерському захопленню українських підприємств, які відмовились від співпраці з агресором.