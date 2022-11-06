Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

На Херсонском направлении сосредоточено 40 тыс. оккупантов — Жданов

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
На Херсонском направлении сосредоточено 40 тыс. оккупантов — Жданов
Фото: Генштаб ВСУ

На Херсонском направлении сосредоточено 40 тыс. оккупантов — эта группировка была усилена БТГр из Мелитополя.

Об этом в эфире FREEДOM сообщил военный эксперт Олег Жданов.

— К сожалению, им удалось туда подтянуть 5-6 батальйоно-тактических групп. Это из района Мелитополя, где они сосредотачивали небольшой резерв. Но они сегодня перегруппировывают войска и у них первая траншея заполнена мобилизованными. Там стена из мобилизованных. Во второй части находятся регулярные части, — сказал он.

Жданов отметил, что российские войска готовятся к обороне — активно роют траншеи и вывозят награбленное из Херсона.

Сейчас смотрят
Читайте
Спутник зафиксировал, как оккупанты готовятся обороняться на Херсонщине

— Они готовятся к оборонительному бою, хотя прекрасно понимают, что, вряд ли, они смогут удержать плацдарм на правом берегу. Поэтому грабеж идет сумасшедший. Из Херсона вывозят все, даже автобусы, кареты скорой помощи, библиотеки, святые мощи, — говорит эксперт.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка