На Херсонском направлении сосредоточено 40 тыс. оккупантов — Жданов
На Херсонском направлении сосредоточено 40 тыс. оккупантов — эта группировка была усилена БТГр из Мелитополя.
Об этом в эфире FREEДOM сообщил военный эксперт Олег Жданов.
— К сожалению, им удалось туда подтянуть 5-6 батальйоно-тактических групп. Это из района Мелитополя, где они сосредотачивали небольшой резерв. Но они сегодня перегруппировывают войска и у них первая траншея заполнена мобилизованными. Там стена из мобилизованных. Во второй части находятся регулярные части, — сказал он.
Жданов отметил, что российские войска готовятся к обороне — активно роют траншеи и вывозят награбленное из Херсона.
— Они готовятся к оборонительному бою, хотя прекрасно понимают, что, вряд ли, они смогут удержать плацдарм на правом берегу. Поэтому грабеж идет сумасшедший. Из Херсона вывозят все, даже автобусы, кареты скорой помощи, библиотеки, святые мощи, — говорит эксперт.