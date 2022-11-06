На Херсонском направлении сосредоточено 40 тыс. оккупантов — Жданов

Ноябрь, 06 в 1:13

На Херсонском направлении сосредоточено 40 тыс. оккупантов — эта группировка была усилена БТГр из Мелитополя.

Об этом в эфире FREEДOM сообщил военный эксперт Олег Жданов.

— К сожалению, им удалось туда подтянуть 5-6 батальйоно-тактических групп. Это из района Мелитополя, где они сосредотачивали небольшой резерв. Но они сегодня перегруппировывают войска и у них первая траншея заполнена мобилизованными. Там стена из мобилизованных. Во второй части находятся регулярные части, — сказал он.

Жданов отметил, что российские войска готовятся к обороне — активно роют траншеи и вывозят награбленное из Херсона.

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