Ноябрь, 06 в 13:30

Российские оккупанты пытаются снова захватить Белогоровку на Луганщине, поскольку поселок является для них своеобразным плацдармом.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Что касается Белогоровки, то для них это определенный плацдарм и плюс они понимают – если Белогоровку они не смогут захватить, то тогда следующим населенным пунктом (который освободят ВСУ — Ред.) может быть уже Лисичанск, — сказал он.

Отметим, что об освобождении Белогоровки стало известно 19 сентября. Оккупанты полностью разрушили поселок, на момент освобождения там проживало 15 человек.

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По словам Гайдая, оккупационное военное руководство поставило задачу прорвать украинскую оборону в Луганской области.

— Каждый день продолжаются тяжелые бои, обстрелы. Но это не остановит наших военных, они ежедневно продвигаются вперед – к освобождению Луганщины, хотя продвижение не так стремительно, как нам хотелось бы, — сказал он.

Глава Луганской ОВА добавил, что россияне потеряли около 500 солдат в районе Макеевки в Сватовском районе. По его словам, оккупанты не забирают тела погибших, чтобы не выплачивать родственникам компенсации.