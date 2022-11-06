Листопад, 06 в 13:30

Російські окупанти намагаються знову захопити Білогорівку на Луганщині, оскільки селище є для них своєрідним плацдармом.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Що стосується Білогорівки, то для них це певний плацдарм і плюс вони розуміють – якщо Білогорівку вони не зможуть захопити, то тоді наступним населеним пунктом (який звільнять ЗСУ – Ред.) може бути вже Лисичанськ, – сказав він.

Зазначимо, що про звільнення Білогорівки стало відомо 19 вересня. Окупанти повністю зруйнували селище, на момент звільнення там проживало 15 людей.

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За словами Гайдая, окупаційне військове керівництво поставило завдання прорвати українську оборону у Луганській області.

– Щодня тривають важкі бої, обстріли. Але це не зупинить наших військових, вони щодня просуваються уперед – до звільнення Луганщини, хоча просування не таке стрімке, як нам хотілося б, – сказав він.

Очільник Луганської ОВА додав, що росіяни втратили близько 500 солдатів у районі Макіївки у Сватівському районі. За його словами, окупанти не забирають тіла загиблих, аби не виплачувати родичам компенсації.