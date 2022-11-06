ВСУ уничтожили штаб оккупантов и полсотни солдат РФ на Херсонщине и Запорожье
Украинские защитники нанесли удар по району сосредоточения подразделения оккупантов в населенном пункте Чулановка Херсонской области.
В населенном пункте Басань Запорожской области поражен штаб одного из подразделений ВС РФ, уничтожены до 10 единиц военной техники и около полусотни военнослужащих.
Уточненную информацию об огневых поражениях в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили 6 ноября.
Также подтверждено поражение позиций противника в районах населенных пунктов Пологи и Марфополь. Там ВСУ уничтожили 20 единиц военной техники оккупантов и ранили до 80 солдат РФ.
По данным Генштаба, россияне продолжают насильственную эвакуацию населения из временно оккупированных территорий Херсонской области.
– Так называемой эвакуации подлежит население правого берега реки Днепр, а также 15-километровой зоны левобережья. Из населенного пункта Заводовка местных жителей вывозят на временно оккупированную территорию АР Крым с последующим переселением на территорию РФ, — говорится в сообщении.
5 ноября абонентам российских мобильных операторов в Херсоне оккупанты рассылали сообщения с предупреждением о якобы подготовке ВСУ массированного обстрела и с призывом как можно быстрее покинуть правобережную часть города.
В некоторых населенных пунктах оккупанты уничтожают башни украинских мобильных операторов.
За минувшие сутки ВСУ нанесли семь ударов по позициям оккупантов.
Под поражение попали шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств ПВО.
– Подразделения украинской противовоздушной обороны сбили 4 БпЛА. Воины ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 3 других важных военных объекта оккупантов, — добавили в Генштабе.