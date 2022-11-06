Ноябрь, 06, 2022 в 7:43

Украинские защитники нанесли удар по району сосредоточения подразделения оккупантов в населенном пункте Чулановка Херсонской области.

В населенном пункте Басань Запорожской области поражен штаб одного из подразделений ВС РФ, уничтожены до 10 единиц военной техники и около полусотни военнослужащих.

Уточненную информацию об огневых поражениях в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили 6 ноября.

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Также подтверждено поражение позиций противника в районах населенных пунктов Пологи и Марфополь. Там ВСУ уничтожили 20 единиц военной техники оккупантов и ранили до 80 солдат РФ.

По данным Генштаба, россияне продолжают насильственную эвакуацию населения из временно оккупированных территорий Херсонской области.

– Так называемой эвакуации подлежит население правого берега реки Днепр, а также 15-километровой зоны левобережья. Из населенного пункта Заводовка местных жителей вывозят на временно оккупированную территорию АР Крым с последующим переселением на территорию РФ, — говорится в сообщении.

5 ноября абонентам российских мобильных операторов в Херсоне оккупанты рассылали сообщения с предупреждением о якобы подготовке ВСУ массированного обстрела и с призывом как можно быстрее покинуть правобережную часть города.

В некоторых населенных пунктах оккупанты уничтожают башни украинских мобильных операторов.

За минувшие сутки ВСУ нанесли семь ударов по позициям оккупантов.

Под поражение попали шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств ПВО.