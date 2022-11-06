ЗСУ знищили штаб окупантів та півсотні солдатів РФ на Херсонщині та Запоріжжі
Українські захисники завдали удару по району зосередження підрозділу окупантів у населеному пункті Чуланівка на Херсонщині.
В населеному пункті Басань Запорізької області уражено штаб одного з підрозділів ЗС РФ, знищено до 10 одиниць військової техніки та близько півсотні військовослужбовців.
Уточнену інформацію про вогневі ураження в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили 6 листопада.
Також підтверджено ураження позицій противника в районах населених пунктів Пологи та Марфопіль. Там ЗСУ знищили 20 одиниць військової техніки окупантів та поранили до 80 солдатів РФ.
За даними Генштабу, росіяни продовжують насильницьку евакуацію населення з тимчасово окупованих територій Херсонської області.
– Так званій евакуації підлягає населення правого берега річки Дніпро, а також 15-кілометрової зони лівобережжя. З населеного пункту Заводівка місцевих жителів вивозять на тимчасово окуповану територію АР Крим, з подальшим переселенням на територію РФ, – йдеться у повідомленні.
5 листопада абонентам російських мобільних операторів у Херсоні окупанти розсилали повідомлення з попередженням про нібито підготовку ЗСУ масованого обстрілу та із закликом якнайшвидше покинути правобережну частину міста.
В деяких населених пунктах окупанти знищують вежі українських мобільних операторів.
За минулу добу ЗСУ завдали сім ударів по позиціях окупантів.
Під ураження потрапили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів ППО.
– Підрозділи української протиповітряної оборони збили 4 БпЛА. Воїни ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління ворога, 7 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти окупантів, – додали у Генштабі.