Українські захисники завдали удару по району зосередження підрозділу окупантів у населеному пункті Чуланівка на Херсонщині.

В населеному пункті Басань Запорізької області уражено штаб одного з підрозділів ЗС РФ, знищено до 10 одиниць військової техніки та близько півсотні військовослужбовців.

Уточнену інформацію про вогневі ураження в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили 6 листопада.

Зараз дивляться

Також підтверджено ураження позицій противника в районах населених пунктів Пологи та Марфопіль. Там ЗСУ знищили 20 одиниць військової техніки окупантів та поранили до 80 солдатів РФ.

За даними Генштабу, росіяни продовжують насильницьку евакуацію населення з тимчасово окупованих територій Херсонської області.

– Так званій евакуації підлягає населення правого берега річки Дніпро, а також 15-кілометрової зони лівобережжя. З населеного пункту Заводівка місцевих жителів вивозять на тимчасово окуповану територію АР Крим, з подальшим переселенням на територію РФ, – йдеться у повідомленні.