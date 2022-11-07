Ноябрь, 07 в 8:40

В Херсонской области оккупанты пытаются подтянуть на правый берег Днепра новых мобилизованных — их поставят на первую линию обороны. Также продолжается передислокация элитных подразделений врага, которые собираются вокруг Херсона.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупанты также могут готовить информационную подоплеку о “жесте доброй воли” относительно сдачи Херсона.

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Сейчас российские захватчики пытаются создать впечатление подготовки к уличным боям, хотя раньше массово выводили своих военных из Херсона.

– Они пытаются укреплять оборону и на правом, и на левом берегу. Это говорит о том, что оккупанты рассматривают несколько вариантов развития событий. И мы в свою очередь готовы к любому развитию событий, — подчеркнула Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские военные продолжают оказывать давление на местное население, но, например, жители Бериславского района не хотят уезжать. Поэтому оккупанты снова запугивают подрывом Каховской дамбы.

А еще захватчики распространяют в информационном пространстве фейковые сообщения об обстрелах шлюзов Вооруженными силами Украины.

— А вот сообщения о “грязной бомбе” куда-то пропали. Это говорит о том, что у них (оккупантов – Ред.) нет четкой стратегии на поле боя, поэтому они пытаются подтягивать информационные ресурсы, которые тоже не срабатывают, – отметила Наталья Гуменюк.

Представитель пресс-центра Сил обороны Юга заявила, что в Херсонской области местами люди начали ловить волны украинского Суспільного радио и мобильной связи, а вот российские каналы пропали.

Что касается ситуации в Черном море, то там враг держит три корабля.

— Из-за шторма на берег может выносить морские мины. Вчера вынесло мину на побережье Одессы, ее ликвидировали Силы обороны. Обломки от такой мины могут разлетаться на 100 метров, – предупредила Наталья Гуменюк и призвала людей быть осторожными.

Ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что во временно оккупированном Херсоне российские журналисты планируют съемки пропагандистских видеоматериалов на тему якобы уничтожения мирного населения Силами обороны Украины.