Листопад, 07 в 8:40

На Херсонщині окупанти намагаються підтягнути на правий берег Дніпра нових мобілізованих – їх поставлять на першу лінію оборони. Також продовжується передислокація елітних підрозділів ворога, які гуртуються навколо Херсона.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

За її словами, окупанти також можуть готувати інформаційне підґрунтя про “жест доброї волі” щодо здачі Херсону.

Зараз дивляться

Зараз російські загарбники намагаються створити враження підготовки до вуличних боїв, хоча раніше масово виводили свої військових із Херсона.

– Вони намагаються укріплювати оборону і на правому, і на лівому березі. Це свідчить про те, що окупанти розглядають кілька варіантів розвитку подій. І ми своєю чергою готові до будь-якого розвитку подій, – наголосила Наталя Гуменюк.

За її словами, російські військові продовжують тиснути на місцеве населення, але, наприклад, жителі Бериславського району не хочуть виїжджати. Тому окупанти знову залякують підривом Каховської дамби.

А ще загарбники закидають в інформаційний простір фейкові повідомлення про обстріли шлюзів Збройними силами України.

– А ось повідомлення про “брудну бомбу” десь зникли. Це свідчить про те, що у них (окупантів – Ред.) немає чіткої стратегії на полі бою, тому вони намагаються підтягувати інформаційні ресурси, які теж не спрацьовують, – зауважила Наталя Гуменюк.

Речниця пресцентру Сил оборони Півдня заявила, що на Херсонщині подекуди люди почали ловити хвилі українського Суспільного радіо та мобільного зв’язку, а російські канали зникли.

Щодо ситуації в Чорному морі, то наразі там ворог тримає три кораблі.

– Через шторм на берег може виносити морські міни. Вчора винесло міну до узбережжя Одеси, її ліквідували Сили оборони. Уламки від такої міні можуть розлітатися на 100 метрів, – попередила Наталя Гуменюк і закликала людей бути обережними.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що у тимчасово окупованому Херсоні російські журналісти планують зйомки пропагандистських відеоматеріалів на тему начебто знищення мирного населення Силами оборони України.