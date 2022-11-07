Ноябрь, 07 в 9:51

Российский военный, родом из Красноярского края РФ, который проходит службу в танковом батальоне 205 отдельной мотострелковой бригады, дислоцирующейся в Буденновске Краснодарского края, рассказал отцу, что они отступают из Херсонской области в Крым.

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало перехват разговора.

Разговор состоялся 21 октября, и в тот же день, по словам оккупанта, его подразделение должно было выезжать из Херсона.

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Он также сказал отцу не верить новостям о том, что они якобы наступают, поскольку, наоборот, уже четыре дня находятся под плотным огнем украинской артиллерии.

Международный обозреватель Иван Яковина считает, что до зимы российская армия выйдет из Херсона, а президент РФ Владимир Путин заявит о так называемом жесте доброй воли.

Фото: ГУР