Ноябрь, 07 в 9:45

Международный обозреватель Иван Яковина считает, что до зимы российская армия выйдет из Херсона, а президент РФ Владимир Путин заявит о так называемом жесте доброй воли.

Об этом Иван Яковина рассказал в эфире Радио НВ.

По его мнению, на будущее отступление оккупантов из Херсона указывает то, что они крадут и вывозят культурные ценности, а также принуждают местных жителей выезжать.

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— Крадут картины из картинных галерей, из музеев вывозят экспонаты, памятники вывозят, даже могилу князя Потемкина выпотрошили, что еще раз доказывает: вывезли сначала мертвых, потом — живых, потому что для Путина мертвые, подземное, нижнее важнее, чем живые, — заметил Яковина.

Он также считает, что никакие новые мобилизированные, которых отправляют на правый берег Днепра, оккупантам не помогут. Эти подразделения нужно снабжать, а все переправы находятся под огневым контролем ВСУ.

— Чем больше людей будет в Херсоне, тем сложнее будет снабжать этот Херсон. А зимой будет еще труднее. Если будет небольшой лед на Днепре (а там он может быть, хоть и не гарантированно), то корабли не будут ходить. А ледокол ты туда не притащишь, где ты его возьмешь? И возить понтонными, паромными переправами не получится. Короче говоря: полностью остановится снабжение. Возможно, только по трубе будет идти топливо туда, — отмечает обозреватель.

А еще российская армия в ближайшие недели попытается выбивать Силы обороны Украины из удобных мест. А те участки фронта, где тяжело держать оборону, оккупанты будут оставлять.

По словам Яковины, Херсон для Кремля — это чемодан без ручки: нести тяжело, а бросить жалко.

— Из Херсона, вероятно, будут выведены войска, после чего Путин скажет: Я объявляю перемирие в одностороннем порядке. То есть Россия прекращает все боевые действия, будет отбиваться, но сама не будет наступать. И предложит Украине начать всеобъемлющие переговоры о завершении конфликта, — считает Иван Яковина.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в Херсоне российские пропагандисты планируют съемки видеоматериалов на тему уничтожения мирного населения Силами обороны Украины.