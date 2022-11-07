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Факти / Україна

Окупанти розповідають родичам про відступ з Херсонщини до Криму – перехоплення ГУР

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Окупанти розповідають родичам про відступ з Херсонщини до Криму – перехоплення ГУР

Російський військовий, родом з Красноярського краю РФ, який проходить службу у танковому батальйоні 205 окремої мотострілецької бригади, що дислокується у Будьонівську Краснодарського краю, розповів батькові, що вони відступають з Херсонської області до Криму.

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало перехоплення розмови.

Розмова відбулася 21 жовтня, і того ж дня, за словами окупанта, його підрозділ мав виїжджати з Херсону.

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Він також сказав батькові не вірити новинам про те, що вони нібито наступають, оскільки навпаки уже чотири дні перебувають під щільним вогнем української артилерії.

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Міжнародний оглядач Іван Яковина вважає, що до зими російська армія вийде з Херсона, а президент РФ Володимир Путін заявить про так званий жест доброї волі.

Фото: ГУР

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