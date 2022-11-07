Листопад, 07 в 9:51

Російський військовий, родом з Красноярського краю РФ, який проходить службу у танковому батальйоні 205 окремої мотострілецької бригади, що дислокується у Будьонівську Краснодарського краю, розповів батькові, що вони відступають з Херсонської області до Криму.

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало перехоплення розмови.

Розмова відбулася 21 жовтня, і того ж дня, за словами окупанта, його підрозділ мав виїжджати з Херсону.

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Він також сказав батькові не вірити новинам про те, що вони нібито наступають, оскільки навпаки уже чотири дні перебувають під щільним вогнем української артилерії.

Міжнародний оглядач Іван Яковина вважає, що до зими російська армія вийде з Херсона, а президент РФ Володимир Путін заявить про так званий жест доброї волі.

Фото: ГУР