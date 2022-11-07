Листопад, 07 в 15:39

Російські окупаційні війська готують провокацію на Херсонщині. Вони можуть найближчими днями обстріляти населені пункти, щоб звинуватити в цьому Збройні сили України.

Про це поінформували в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

– Є висока вірогідність здійснення найближчими днями провокаційних обстрілів житлових районів з метою звинувачення українських Сил оборони, – наголосили в ГУР.

За даними розвідки, окупанти розсилають відповідні смс-повідомлення мешканцям тимчасово захоплених територій, які користуються мобільним зв’язком російських операторів. У цих повідомленнях йдеться про те, що командування ЗСУ начебто планує масований артилерійський обстріл по цивільній інфраструктурі.

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Під цим приводом рашисти закликають людей “евакуюватися” на лівий берег Дніпра.

В ГУР уточнили, що окупанти збираються продовжити комендантську годину, щоб таємно завести нові сили на правий берег.

Крім того, російські війська займаються масовим мародерством на правобережжі Херсонщини. Як зазначають у розвідці, протягом трьох діб з правого на лівий берег Дніпра переміщуються змішані колони російської техніки. Вони їдуть через Каховську ГЕС з боку населеного пункту Козацьке в напрямку села Цукури.

– Більшість машин – це тентовані вантажні та цивільні автомобілі, запаковані награбованим майном. Окрім побутової техніки, окупанти масово вивозять пластикові склопакети для вікон, – уточнили в ГУР.

Наприклад, у Бериславському районі рашисти грабують приватні будинки, склади та магазини. Викрадено все майно місцевої підстанції районної електромережі: прилади, обладнання, машини тощо.

А в селищі Любимівка путінські солдати масово забирають автотранспорт (вантажівки, легковики, автобуси). Вони також розграбували місцеві автопарки та СТО.

Із місцевих рад у населених пунктах, які розташовані по лінії Дніпра, окупанти вивезли всю документацію, а в самих приміщеннях облаштували так звані комендатури.

У селах Ольгівка й Токарівка рашисти підірвали вишки мобільного зв’язку українських операторів.

Нещодавно з будівлі Херсонської ОВА зник російський триколор. Як пояснювали в ОК Південь, це частина масштабних провокацій окупантів: ворог хоче створити враження, що населені пункти залишені, а захід ЗСУ в них безпечний.

Джерело: ГУР Міноборони України