Україна вже на 30% побудувала другий літак Ан-225 Мрія
У понеділок, 7 листопада, генеральний директор ДП Антонов Євген Гаврилов повідомив, що Україна будує другий літак Ан-225 замість того, який зруйнували росіяни під час боїв у Гостомелі.
Про це пише Bild.
– Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав, – повідомив Гаврилов.
Він додав, що друга Мрія готова вже на 30%, вартість її будівництва оцінюють в 500 млн євро.
Збирати гроші допоможе міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле, де тимчасово базується авіакомпанія Антонов і куди часто літав Ан-225.
Нагадаємо, Росія знищила найбільший у світі вантажний літак Ан-225 Мрія під час спроби захопити Київ. Рештки літака наразі знаходяться в напівзруйнованому ангарі на території аеродрому в Гостомелі.
У ангарах Антонова раніше знаходився й частково побудований другий екземпляр Ан-225.
Фото: Антонов