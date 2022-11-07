Україна вже на 30% побудувала другий літак Ан-225 Мрія

Листопад, 07 в 20:50

У понеділок, 7 листопада, генеральний директор ДП Антонов Євген Гаврилов повідомив, що Україна будує другий літак Ан-225 замість того, який зруйнували росіяни під час боїв у Гостомелі.

Про це пише Bild.

– Роботи ведуться у секретному місці. Другий Ан-225 буде забезпечений як новими деталями, так і частинами літака, що постраждав, – повідомив Гаврилов.

Він додав, що друга Мрія готова вже на 30%, вартість її будівництва оцінюють в 500 млн євро.

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Збирати гроші допоможе міжнародний аеропорт Лейпциг/Галле, де тимчасово базується авіакомпанія Антонов і куди часто літав Ан-225.

Нагадаємо, Росія знищила найбільший у світі вантажний літак Ан-225 Мрія під час спроби захопити Київ. Рештки літака наразі знаходяться в напівзруйнованому ангарі на території аеродрому в Гостомелі.

У ангарах Антонова раніше знаходився й частково побудований другий екземпляр Ан-225.

Фото: Антонов