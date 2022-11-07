Ноябрь, 07 в 9:18

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 530 оккупантов. Наибольшие потери российский враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери личного состава противника по состоянию на 7 ноября составили 76 460 человек.

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Другие потери России в войне в Украине:

танков ‒ 2771 (+6) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5630 (+19) ед,

артиллерийских систем – 1782 (+1) ед,

РСЗО – 391 ед,

средств ПВО ‒ 202 ед,

самолетов – 277 ед,

вертолетов – 260 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1472 (+7),

крылатых ракет ‒ 399,

кораблей /катеров ‒ 16 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 4199 (+8) ед,

специальной техники – 157 (+2).

Ранее в Генеральном штабе сообщили уточненные данные по потерям врага за предыдущие дни. В частности, ВСУ нанесли удар по району сосредоточения техники оккупантов в Горловке. Там уничтожены пять боевых машин, еще четыре повреждены.

В Лисичанске украинские воины нанесли удар по подразделению батальона Ахмат. Потери составили более 30 убитых и до 15 человек ранены. Реальное количество погибших тщательно скрывается врагом.

Напомним, что война в Украине длиться уже 257 дней.