ВСУ за минувшие сутки уничтожили 530 оккупантов — Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 530 оккупантов. Наибольшие потери российский враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери личного состава противника по состоянию на 7 ноября составили 76 460 человек.
Другие потери России в войне в Украине:
- танков ‒ 2771 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5630 (+19) ед,
- артиллерийских систем – 1782 (+1) ед,
- РСЗО – 391 ед,
- средств ПВО ‒ 202 ед,
- самолетов – 277 ед,
- вертолетов – 260 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1472 (+7),
- крылатых ракет ‒ 399,
- кораблей /катеров ‒ 16 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4199 (+8) ед,
- специальной техники – 157 (+2).
Ранее в Генеральном штабе сообщили уточненные данные по потерям врага за предыдущие дни. В частности, ВСУ нанесли удар по району сосредоточения техники оккупантов в Горловке. Там уничтожены пять боевых машин, еще четыре повреждены.
В Лисичанске украинские воины нанесли удар по подразделению батальона Ахмат. Потери составили более 30 убитых и до 15 человек ранены. Реальное количество погибших тщательно скрывается врагом.
Напомним, что война в Украине длиться уже 257 дней.