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ВСУ за минувшие сутки уничтожили 530 оккупантов — Генштаб

Марта Бондаренко, редактор ленты
ВСУ за минувшие сутки уничтожили 530 оккупантов — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 530 оккупантов. Наибольшие потери российский враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери личного состава противника по состоянию на 7 ноября составили 76 460 человек.

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Другие потери России в войне в Украине:

  • танков ‒ 2771 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5630 (+19) ед,
  • артиллерийских систем – 1782 (+1) ед,
  • РСЗО – 391 ед,
  • средств ПВО ‒ 202 ед,
  • самолетов – 277 ед,
  • вертолетов – 260 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1472 (+7),
  • крылатых ракет ‒ 399,
  • кораблей /катеров ‒ 16 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4199 (+8) ед,
  • специальной техники – 157 (+2).

Ранее в Генеральном штабе сообщили уточненные данные по потерям врага за предыдущие дни. В частности, ВСУ нанесли удар по району сосредоточения техники оккупантов в Горловке. Там уничтожены пять боевых машин, еще четыре повреждены.

В Лисичанске украинские воины нанесли удар по подразделению батальона Ахмат. Потери составили более 30 убитых и до 15 человек ранены. Реальное количество погибших тщательно скрывается врагом.

Напомним, что война в Украине длиться уже 257 дней.

Источник: Генштаб ВСУ
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