Листопад, 07 в 9:18

За минулу добу Сили оборони України ліквідували 530 окупантів. Найбільших втрат російський ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 7 листопада становлять 76 460 осіб.

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Інші втрати Росії у війні в Україні:

танків ‒ 2771 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19) од,

артилерійських систем – 1782 (+1) од,

РСЗВ – 391 од,

засобів ППО ‒ 202 од,

літаків – 277 од,

гелікоптерів – 260 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7),

крилатих ракет ‒ 399,

кораблів /катерів ‒ 16 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8) од,

спеціальної техніки ‒ 157 (+2).

Раніше у Генеральному штабі повідомили уточнені дані щодо втрат ворога за попередні дні. Зокрема, ЗСУ завдали удару по району зосередження техніки окупантів у Горлівці. Там знищено п’ять бойових машин, ще чотири пошкоджені.

У Лисичанську українські воїни завдали удару по підрозділу батальйону Ахмат. Втрати становлять понад 30 вбитими та до 15 осіб пораненими. Реальна кількість загиблих ретельно приховується ворогом.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 257 днів.