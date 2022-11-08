Ранен ребенок: Россия обстреляла школу и дома в Краматорске
8 ноября оккупанты нанесли удар по Краматорску Донецкой области. В результате обстрела был ранен восьмилетний мальчик.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
— Жертвой обстрела стал восьмилетний мальчик. Снаряды прилетели в район одной из местных школ, — говорится в сообщении.
Кроме того, пострадало и здание школы, и близлежащие жилые дома. Он также отметил, что Краматорск далеко не впервые попадает под вражеский огонь — и можно быть уверенным, что далеко не в последний раз. Россияне будут бить по городу, пока ВСУ не выкинут их из Украины.
— Граждане должны покинуть область — особенно это касается семей с детьми. Ответственность за жизнь детей лежит прежде всего на их родителях. Не будьте легкомыслеными! Эвакуируйтесь, — заявил глава региона.
Источник: ОВА
Фото: ОВА