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Факти / Україна

Поранено дитину: Росія обстріляла школу та будинки у Краматорську

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Поранено дитину: Росія обстріляла школу та будинки у Краматорську

8 листопада окупанти завдали удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок обстрілу було поранено восьмирічного хлопчика.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

– Жертвою обстрілу став восьмирічний хлопчик. Снаряди прилетіли до району однієї з місцевих шкіл, – йдеться у повідомленні.

Поранено дитину: Росія обстріляла школу та будинки у Краматорську / 6 фотографий

Крім того, постраждала і будівля школи, і довколишні житлові будинки. Він також зазначив, що Краматорськ далеко не вперше зазнає ворожого обстрілу – і можна бути впевненим, що далеко не востаннє. Росіяни битимуть по місту, доки ЗСУ не викинуть їх з України.

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– Громадяни мають залишити область – особливо це стосується родин із дітьми. Відповідальність за життя дітей лежить перш за все на їхніх батьках. Не будьте легковажними! Евакуюйтеся, – заявив глава регіону.

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Джерело: ОВА

Фото: ОВА

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