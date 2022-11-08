Поранено дитину: Росія обстріляла школу та будинки у Краматорську
8 листопада окупанти завдали удару по Краматорську Донецької області. Внаслідок обстрілу було поранено восьмирічного хлопчика.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
– Жертвою обстрілу став восьмирічний хлопчик. Снаряди прилетіли до району однієї з місцевих шкіл, – йдеться у повідомленні.
Крім того, постраждала і будівля школи, і довколишні житлові будинки. Він також зазначив, що Краматорськ далеко не вперше зазнає ворожого обстрілу – і можна бути впевненим, що далеко не востаннє. Росіяни битимуть по місту, доки ЗСУ не викинуть їх з України.
– Громадяни мають залишити область – особливо це стосується родин із дітьми. Відповідальність за життя дітей лежить перш за все на їхніх батьках. Не будьте легковажними! Евакуюйтеся, – заявив глава регіону.
Джерело: ОВА
Фото: ОВА