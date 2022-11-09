Всю поврежденную инфраструктуру невозможно восстановить за две недели — ДТЭК

Ноябрь, 08 в 23:53

Энергетики не смогут за две недели восстановить энергетическую инфраструктуру Украины, которая была повреждена из-за атак РФ.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире Эспрессо.

Он утверждает, что две недели на восстановление инфраструктуры — это слишком оптимистичный прогноз.

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— У нас 40% инфраструктуры повреждены и ее нельзя за две недели восстановить. Возможно частичное улучшение, но мы точно не будем жить так, как до начала обстрелов. По-другому не может быть, — говорит Сахарук.

Он добавил, что объекты энергетической инфраструктуры не предназначены для того, чтобы выдержать ракетные удары.

— Они разрывают оборудование на куски — это большие разрушения. А когда летят 4-8 ракет одновременно, их сбить все мы не можем, — рассказывает Сахарук.

Ранее в Укрэнерго сообщали, что в Киеве и других областях ситуация со светом может улучшится уже через несколько дней, если не будет новых ударов РФ.