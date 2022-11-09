Всю пошкоджену інфраструктуру неможливо відновити за два тижні – ДТЕК

Листопад, 08 в 23:53

Енергетики не зможуть за два тижні відновити енергетичну інфраструктуру України, яку було пошкоджено через атаки РФ.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі Еспресо.

Він стверджує, що два тижні на відновлення інфраструктури – це занадто оптимістичний прогноз.

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– У нас 40% інфраструктури пошкоджено, і її не можна за два тижні відновити. Можливе часткове покращення, але ми точно не житимемо так, як до початку обстрілів. Інакше не може бути, – каже Сахарук.

Він додав, що об’єкти енергетичної інфраструктури не призначені для того, щоб витримати ракетні удари.

– Вони розривають обладнання на шматки – це великі руйнування. А коли летять 4-8 ракет одночасно, їх збити ми не можемо, – розповідає Сахарук.

Раніше в Укренерго говорили, що у Києві та інших областях ситуація зі світлом може покращити вже через кілька днів, якщо не буде нових ударів РФ.